НБУ предлагает пересмотреть программу "єОселя"

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Національний банк України виступає за зміну параметрів державної іпотечної програми «єОселя» для розширення доступу українців до житлового кредитування.

Заступниця голови НБУ Катерина Рожкова наголосила, що нинішня модель, хоч і хороша, але не дозволяє охопити масову аудиторію через обмеженість бюджетних ресурсів.

Ми маємо прекрасну програму «єОселя», але для масової ринкової іпотеки її недостатньо. Нам треба поговорити про зміну параметрів програми, — пояснила представниця регулятора.

Головна мета перегляду — зробити програму «дешевшою для бюджету», що дозволить розширити коло її учасників.

У НБУ пропонують змінити саму концепцію державної підтримки іпотеки. Замість того, щоб держава виступала прямим кредитором, вона могла б компенсувати частину відсоткової ставки за кредитами, які видають комерційні банки. Такий підхід успішно працює в багатьох країнах і дозволяє залучити значно більше коштів у програму.

Наразі українські банки мають достатньо ліквідності для кредитування, але не можуть конкурувати з неринковими ставками державної програми.

Якщо сьогодні державна програма підтримки пропонує ставки 3−7%, сусідня Польща має 4−4,5%. До ринкової ставки 4,5% ми за п’ять років не дійдемо, — зазначають у НБУ, визнаючи необхідність поступового переходу до ринкових механізмів.

Для покращення ситуації з доступним житлом також потрібні нові закони щодо оцінки нерухомості, розширення інструментів фінансування іпотеки та запровадження нових механізмів придбання житла, наприклад, коли людина спочатку орендує квартиру, а потім має право її викупити.

Попри необхідні зміни, програма «єОселя» продовжить роботу і в тривалій перспективі буде підтримувати субсидійоване кредитування.

На 2025 рік на неї в бюджеті вже закладено 20 млрд грн, що свідчить про збереження цього напрямку державної підтримки.