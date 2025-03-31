Прилетели «мирные соглашения»: рашисты сбросили КАБы по общине в Запорожье и Купянску

Прилетели "мирные соглашения": рашисты сбросили КАБы по общине в Запорожье и Купянске

https://racurs.ua/n205235-prileteli-mirnye-soglasheniya-rashisty-sbrosili-kaby-po-obschine-v-zaporoje-i-kupyansku.html

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Армія рф завдала п’ять ударів КАБами по прифронтовій громаді на Запоріжжі, одна людина загинула, троє — поранені.

Про це увечері 31 березня повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

Сім КАБів війська росії скинули на Куп’янськ, були поранені троє людей, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

На Херсонщині впродовж дня через російські дронові атаки та обстріли поранені восьмеро людей, повідомляли у військових адміністраціях регіону.

У Харкові ДСНС відзвітувала пр ліквідацію пожеж на підприємстві, куди вночі влучили ворожі безпілотники. Там горіли дві виробничі та складська будівля загальною площею 3970 кв.м.