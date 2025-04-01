Президент США Дональд Трамп. Фото:

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Президент США Дональд Трамп хоче, щоб диктатор рф володимир путін пішов на угоду щодо України.

Американський лідер вважає, що путін доведе справу до кінця і все ж погодиться завершити війну. Він додав, що не хотів би вводити нові мита на російську нафту, про що заявив раніше. Про це він заявив під час зустрічі з журналістами в Білому домі, передає CNN.

Я хочу, щоби він уклав угоду, аби ми зупинили вбивство російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я не хочу вводити вторинні тарифи проти його нафти, але я думаю, що я вчинив би так, якби вважав, що він не справляється зі своєю роботою, — розповів він.

Також голова Білого дому заявив, що Київ в обмін на підписання документа вимагає нібито вступ до НАТО. Трамп вважає, що питання вступу України до НАТО, ймовірно, і стало причиною повномасштабного російського вторгнення.

Американський лідер також не схвалив ідею російського диктатора щодо введення тимчасової адміністрації в Україні. Відповідну заяву оприлюднила прес-секретар Держдепартаменту США Теммі Брюс. Вона наголосила, що владу в Україні обирає народ згідно з українською Конституцією.

Також посадовець зазначила, що Вашингтон працює над повним припиненням вогню в Україні.

Ми працюємо з росією та Україною і зобов’язані продовжувати наші зусилля, щоб привести їх за стіл переговорів, — зазначила представник Держдепу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин. Американський лідер пригрозив, що у такому разі в Зеленського «виникнуть проблеми, великі, великі проблеми».

Джерело: CNN