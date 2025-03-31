Трамп пригрозив Зеленському проблемами у разі відмови від підписання ресурсної угоди

https://racurs.ua/ua/n205227-tramp-prygrozyv-zelenskomu-problemamy-u-razi-vidmovy-vid-pidpysannya-resursnoyi-ugody.html

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Україна та США провели першу тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини, яку запропонувала американська сторона.

Як сказав співрозмовник Суспільного в Офісі президента. Це відбулось у п’ятницю, робота між командами за участі юристів триває.

Україна готова продовжувати працювати над нею, — сказало джерело Суспільного.

Тим часом Трамп заявив, що президент Волоидмир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо корисних копалин, пригрозивши проблемами у разі відмови у підписанні.

Він намагається відмовитися від угоди щодо рідкоземельних елементів, і якщо він це зробить, у нього виникнуть проблеми, великі, великі проблеми, — сказав Трамп.

Американський лідер каже, що Зеленський прагне, аби Україна стала частиною НАТО, проте «ніколи не стане» членом Альянсу.

Раніше Зеленський підтвердив отримання проєкту угоди та заявив, що Україна не визнаватиме військову допомогу США боргом. Він також зазначив, що угода не буде підписана, якщо загрожуватиме вступу в ЄС. За текстом проєкту угоди, оприлюдненим Bloomberg, американські компанії отримають першочергове право на інвестиції у природні ресурси України.