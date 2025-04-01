Украинские FPV-дроны сожгли российский танк Т-90М. Скриншот

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Ракурс

Новітня російська бронетехніка беззахисна проти українських коптерів.

На східному напрямку фронту в Харківській області екіпажі полку безпілотних систем «Ахіллес», які виконують завдання в районах Купʼянська та Дворічної, уразили танки та автомобіль загарбників. Про це оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» повідомило у Telegram.

Зазначається, що українські дроноводи знищили танк Т-90М, «буханку» та вогневу позицію кулеметника. Крім того, було уражено ще один ворожий танк.

Як відомо, російська армія отримала першу партію Т-90М «Прорив» у 2020 році. Цей танк є модернізованою версією основного російського танка Т-90, який своєю чергою є модернізацією радянського танка Т-72. Ці машини отримали принципово нову башту, більш потужний двигун, новий багатоканальний приціл.

Нагадаємо, у Курській області росії українські десантники захопили новітній російський танк Т-90М «Прорив». Ця машина стала трофеєм бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ Збройних сил України.