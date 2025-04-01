Департамент Илона Маска прекратит свое существование. Фото:

https://racurs.ua/n205242-tramp-anonsiroval-zakrytie-departamenta-ilona-maska.html

Ракурс

Закриття DOGE та звільнення Ілона Маска анонсували в Білому домі.

Президент США Дональд Трамп заявив, що у якийсь момент Департамент урядової ефективності (DOGE) припинить своє існування, бо Ілон Маск буде доступний йому як спеціальний державний службовець лише протягом 130 днів. Про це американський лідер 31 березня заявив в Білому домі, передає СNN.

За словами Трампа, в якийсь момент Маск захоче повернутися у свій бізнес і керувати компаніями Tesla і SpaceX.

Я б тримав його стільки, скільки зможу. Він дуже талановитий хлопець, ви знаєте, я люблю дуже розумних людей, і він дуже розумний, і він зробив хорошу роботу, — розповів глава США.

При цьому Трамп, коментуючи долю DOGE, зазначив, що «в певний момент це закінчиться» Він вважає, що керівники його федеральних агентств «багато чому навчилися» у тому, як виконувати відповідну роботу самостійно, а деякі з них захочуть залишити співробітників Департаменту.

Нагадаємо, 29 березня Державний департамент США оголосив про офіційне закриття USAID і повідомив Конгрес про те, що передає собі частину функцій Агентства в рамках реорганізації. Будуть закриті програми, які не відповідають пріоритетам адміністрації Дональда Трампа.

Джерело: СNN