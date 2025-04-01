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Финляндия планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин
Еще один сосед рф планирует выйти из конвенции о запрете противопехотных минhttps://racurs.ua/n205252-esche-odin-sosed-rf-planiruet-vyyti-iz-konvencii-o-zaprete-protivopehotnyh-min.htmlРакурс
Фінляндія планує вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.
За словами прем'єра Фінляндії, безпосередньої військової загрози для його країни немає, проте росія становить довгострокову загрозу для всієї Європи, пише видання Yle.fi.
Крім цього, Фінляндія збільшить витрати на оборону до 3% від ВВП до 2029 року. Також у країні розпочнуть реформу сухопутних військ.
Нагадаємо, раніше Польща, Литва, Латвія та Естонія заявили, що хочуть вийти з Оттавської конвенції щодо протипіхотних мін.
Ми вважаємо, що в нинішній ситуації критично важливо надати нашим збройним силам гнучкість та свободу вибору щодо потенційного використання нових систем озброєнь і рішень для посилення оборони вразливого східного флангу Альянсу. З огляду на ці міркування ми, міністри оборони Естонії, Латвії, Литви та Польщі, одностайно рекомендуємо вихід з Оттавської конвенції. Цим рішенням ми надсилаємо чіткий сигнал: наші країни готові й здатні застосувати всі необхідні заходи для захисту своєї території та свободи", — йдеться в заяві.