Финляндия планирует выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

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Фінляндія планує вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

За словами прем'єра Фінляндії, безпосередньої військової загрози для його країни немає, проте росія становить довгострокову загрозу для всієї Європи, пише видання Yle.fi.

Крім цього, Фінляндія збільшить витрати на оборону до 3% від ВВП до 2029 року. Також у країні розпочнуть реформу сухопутних військ.

Нагадаємо, раніше Польща, Литва, Латвія та Естонія заявили, що хочуть вийти з Оттавської конвенції щодо протипіхотних мін.