Правые популисты в Германии фактически догнали ХДС/ХСС в опросах

https://racurs.ua/n205257-pravye-populisty-v-germanii-fakticheski-dognali-hds-hss-v-oprosah.html

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Лише за п’ять тижнів після виборів партія «Альтернатива для Німеччини» впритул наблизилася до ХДС/ХСС — розрив між ними становить лише один відсотковий пункт. Про це свідчать дані опитування інституту вивчення громадської думки Forsa: «Союз» втрачає позиції і набирає 25%, тоді як АдН розраховує вже на 24%.

Такого близького результату між партіями не було з часу заснування АдН у 2013 році. Лідерка правих Аліса Вайдель відкрито заявляє, що мета її партії — стати головною силою в країні. На виборах 23 лютого блок ХДС/ХСС набрав 28,5% голосів, АдН — 20,8%.

Погіршилася ситуація й у можливих коаліційних партнерів: СДПН падає до 15% (на виборах — 16,4%), «Зелені» — до 12%. Єдина партія, яка зростає, — це «Ліві», вони піднімаються до 10% після 8,8% на виборах. Таким чином, можлива коаліція ХДС/ХСС і СДПН, згідно з останніми результатами опитувань, уже втрачає парламентську більшість.

Рейтинг Фрідріха Мерца також пішов униз: тільки 28% німців вважають, що він заслуговує на довіру, а 70% - ні. Відразу після виборів його рейтинг був на позначці приблизно в 36%.