Эксминистр культуры Ткаченко претендует возглавить "Суспільне"

https://racurs.ua/n205261-eksministr-kultury-tkachenko-pretenduet-vozglavit-suspilne.html

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Олександр Ткаченко став одним із кандидатів на посаду голови «Суспільного».

Мовник пояснив, що рішення ухвалили на підставі рекомендацій Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб, який здійснив попередній аналіз поданих документів.

Ткаченко — колишній міністр культури, ексгенедиректор групи «1+1 медіа», депутат Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу», наближений до Ігоря Коломойського. Він став одним із шести претендентів на посаду голови правління «Суспільного».

Список кандидатів оприлюднила наглядова рада Суспільного мовника.

Наразі було проведено підготовчий етап конкурсного добору на посаду голови правління. За його результатами до першого етапу конкурсного добору допущено усіх шістьох претендентів: