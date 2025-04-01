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Эксминистр культуры Ткаченко претендует возглавить "Суспільне"
Эксминистр культуры Ткаченко претендует возглавить «Суспільне»https://racurs.ua/n205261-eksministr-kultury-tkachenko-pretenduet-vozglavit-suspilne.htmlРакурс
Олександр Ткаченко став одним із кандидатів на посаду голови «Суспільного».
Мовник пояснив, що рішення ухвалили на підставі рекомендацій Комітету з питань призначень та винагород посадових осіб, який здійснив попередній аналіз поданих документів.
Ткаченко — колишній міністр культури, ексгенедиректор групи «1+1 медіа», депутат Верховної Ради IX скликання від партії «Слуга народу», наближений до Ігоря Коломойського. Він став одним із шести претендентів на посаду голови правління «Суспільного».
Список кандидатів оприлюднила наглядова рада Суспільного мовника.
Наразі було проведено підготовчий етап конкурсного добору на посаду голови правління. За його результатами до першого етапу конкурсного добору допущено усіх шістьох претендентів:
- Горковенка Володимира Валентиновича (колишній журналіст та член Нацради з питань телебачення і радіомовлення, він курував інформаційні напрями в адміністрації Петра Порошенка),
- Ткаченка Олександра Владиславовича (ексміністр культури),
- Фаєнгольда Миколу Аркадійовича (директор напряму PayTV StarlightMedia — компанії Віктора Пінчука),
- Харебіна Олександра Володимировича (колишній журналіст та видавець, операційний директор ВЕТЕК-медіа Курченка та експерт з питань інформаційної політики виборчої компанії Зеленського. У 2015−2017 роках він працював першим заступником генерального директора НТКУ),
- Чернотицького Миколу Миколайовича (очолює Суспільне з 2019 року (спочатку — як в.о., а з 2021 року — як голова правління), в нього в цьому році збіг термін повноважень),
- Юрченка Юрія Миколайовича (в.о. начальника Запорізького комунального підприємства «Муніципальна телевізійна мережа»).