День освобождения Америки - в Белом доме анонсировали глобальные пошлины на импорт в США

https://racurs.ua/n205262-den-osvobojdeniya-ameriki-v-belom-dome-anonsirovali-globalnye-poshliny-na-import-v-ssha.html

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Друге квітня стане одним із найважливіших днів в історії Америки.

Про це 1 квітня заявила прессекретар Білого дому Керолайн Левітт.

Так Левітт охарактеризувала впровадження глобальних мит на імпорт до США, що президент США Дональд Трамп назвав «Днем визволення Америки».

Левітт додала, що Вашингтон запропонує пільгові умови тим іноземним компаніям, які перенесуть виробництво до Штатів.

Деталі мит досі не були оприлюднені, і в адміністрації Трампа все ще тривають обговорення різних варіантів.

Оголошення мит очікується 2 квітня о 23.00 за київським часом.

Білий дім так детально описує «несправедливу» торговельну практику, яка завдає шкоди американському бізнесу:

50% тариф з ЄС на американську молочну продукцію

700% тариф з Японії на рис

100% тариф з Індії на аграрну продукцію