Демократ больше суток выступал в Сенате с антитрамповской речью

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Відомий демократ побив рекорд найдовшої промови в історії Сенату США після того, як виступав понад 25 годин без перерви на туалет.

Корі Букер з Нью-Джерсі в понеділок о 19.00 за місцевим часом (14.00 за Києвом) виступив у Сенаті, щоб виголосити марафонську промову на знак протесту проти політики президента Дональда Трампа.

Сенатор використовував своє тривале звернення, щоб вдарити по президенту США, заявивши, що загрози американській демократії є «серйозними та невідкладними».

Законодавець зупинявся тільки, коли колеги ставили запитання. У своєму тривалому виступі він зосередився на тому, як дії нової адміністрації ставлять під загрозу демократію, репутацію та базові цінності, на яких будувалася Америка.

Понад добу Букер провів на ногах, він не їв і не ходив у туалет. Приблизно за півгодини до закінчення виступу він делікатно сказав, що збирається «розібратися з деякими біологічними потребами, які відчуває".

Наприкінці своєї промови він подякував персоналу сенату, який цілу добу був присутнім у залі засідань. Виступ Букера розпочався о 19.00 за місцевим часом у понеділок, а закінчився о 20.05 вівторка.

Попередній рекорд за найдовшим виступом належав сенатору-демократу з Південної Кароліни Строму Термонду, який 1957 року виступав 24 години та 18 хвилин проти закону про громадянські права.