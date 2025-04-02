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Ракурс
Ночью россияне массово атаковали Харьков дронами – 15 ударов

Ночью россияне массировано атаковали Харьков дронами — 15 ударов

2 апр 2025, 08:34
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Вночі армія рф атакувала Харків дронами: по Холодногірському району завдали 15 ударів.

Унаслідок цього постраждали восьмеро людей, серед них — троє дітей, зокрема 9-місячне немовля.

Удари припали на Холодногірський район міста, здебільшого — по двох цивільних підприємствах. Крім того, через вибухи пошкоджень зазнали близько 20 приватних житлових будинків — там вибито скління та пошкоджено фасад і дахи.

«Ракурс» повідомляв, що у ніч на 1 квітня росіяни дрони по Україні не запускали.

Источник: Ракурс


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