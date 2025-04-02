Вночі росіяни масово атакували Харків дронами - 15 ударів

https://racurs.ua/ua/n205263-vnochi-rosiyany-masovo-atakuvaly-harkiv-dronamy-15-udariv.html

Ракурс

Вночі армія рф атакувала Харків дронами: по Холодногірському району завдали 15 ударів.

Унаслідок цього постраждали восьмеро людей, серед них — троє дітей, зокрема 9-місячне немовля.

Удари припали на Холодногірський район міста, здебільшого — по двох цивільних підприємствах. Крім того, через вибухи пошкоджень зазнали близько 20 приватних житлових будинків — там вибито скління та пошкоджено фасад і дахи.

«Ракурс» повідомляв, що у ніч на 1 квітня росіяни дрони по Україні не запускали.