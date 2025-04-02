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Вночі росіяни масово атакували Харків дронами - 15 ударів
Вночі росіяни масово атакували Харків дронами — 15 ударівhttps://racurs.ua/ua/n205263-vnochi-rosiyany-masovo-atakuvaly-harkiv-dronamy-15-udariv.htmlРакурс
Вночі армія рф атакувала Харків дронами: по Холодногірському району завдали 15 ударів.
Унаслідок цього постраждали восьмеро людей, серед них — троє дітей, зокрема 9-місячне немовля.
Удари припали на Холодногірський район міста, здебільшого — по двох цивільних підприємствах. Крім того, через вибухи пошкоджень зазнали близько 20 приватних житлових будинків — там вибито скління та пошкоджено фасад і дахи.
«Ракурс» повідомляв, що у ніч на 1 квітня росіяни дрони по Україні не запускали.