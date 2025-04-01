Російські «Шахеди» вперше за довгий час не атакувала Україну вночі. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія вночі 1 квітня атакувала Україну ударними безпілотниками.

Минула ніч пройшла без дронових атак. Повітряні сили та моніторингові канали також уночі не повідомляли про пуски безпілотників.

Ударних БпЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить, — зазначив очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Статистика Повітряних сил Збройних сил України свідчить, що востаннє таке затишшя було 14 березня, а перед цим — 14 жовтня 2024 року.

Однак минулої ночі ворог завдав удару двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із літаків тактичної авіації на Запорізькому напрямку. Обидві ракети збила ППО.

Нагадаємо, ввечері 31 березня авіація рф вдарила керованими авіабомбами по житлових будинках та закладах соціальної сфери в селі на Запоріжжі. Внаслідок цього загинула 66-річна жінка, а пятеро осіб постраждали.