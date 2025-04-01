Окупанти розбомбили село в Запорізькій області — є загибла та поранені

Окупанти розбомбили село в Запорізькій області. Фото: ДСНС

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Російська армія атакувала одне з сіл прифронтових громад Запорізької області.

Ворожа авіація ввечері 31 березня вдарила керованими авіабомбами по житлових будинках та закладах соціальної сфери. Загинула 66-річна жінка. Її тіло рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого ударом будинку. Постраждалий п’ятеро осіб. Про це голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив у Telegram.

У ДСНС поінформували, що внаслідок обстрілу горів житловий будинок та автомобіль. Також руйнувань зазнали житлові будинки, навчальний заклад, адмінбудівля та магазини.

В ОВА додали, що упродовж вчорашньої доби окупанти завдали 226 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Ракетами були атаковані Запоріжжя та Балабине. Також авіаудари були завдано по Малокатеринівці, Новодарівці та Темирівці.

Для обстрілів населених пунктів регіону ворог також використав 101 безпілотник різної модифікації, реактивні системи залпового вогню та артилерію.

Нагадаємо, 31 березня російська армія скинула сім КАБів на Куп’янськ, там були поранені троє людей. А на Херсонщині впродовж дня через російські дронові атаки та обстріли поранили вісьмох осіб.