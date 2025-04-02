Ракурсhttps://racurs.ua/
В Армия+ появились шесть новых рапортов, касающихся увольнения с военной службы
В Армия+ появились шесть новых рапортов, касающихся увольнения с военной службыhttps://racurs.ua/n205268-v-armiya-poyavilis-shest-novyh-raportov-kasauschihsya-uvolneniya-s-voennoy-slujby.htmlРакурс
В застосунку Армія+ з’явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я.
Серед нових рапортів:
- звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;
- звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;
- звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;
- звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;
- звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;
- звільнення за станом здоров’я.
Рапорт на звільнення за станом здоров’я — один із найпопулярніших в армії. Ми цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача, — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Рапорти дають зрозумілі поради та пояснення щодо документів, які можуть знадобитися під час подачі. Вони вже доступні у новій версії Армія+.