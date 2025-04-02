В Армія+ з’явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби

https://racurs.ua/ua/n205268-v-armiya-z-yavylysya-shist-novyh-raportiv-yaki-stosuutsya-zvilnennya-z-viyskovoyi-slujby.html

Ракурс

В Армія+ з’явилися шість нових рапортів, які стосуються звільнення з військової служби за сімейними обставинами чи станом здоров’я.

Серед нових рапортів:

звільнення через утримання трьох дітей до 18 років;

звільнення через загибель або зникнення близького родича при захисті Батьківщини;

звільнення через догляд за дружиною або чоловіком з інвалідністю;

звільнення через догляд та утримання дитини з інвалідністю;

звільнення через догляд за родичем або родичкою з інвалідністю;

звільнення за станом здоров’я.

Рапорт на звільнення за станом здоров’я — один із найпопулярніших в армії. Ми цифровізували цей процес і зробили його лінійним та максимально зрозумілим для користувача, — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Рапорти дають зрозумілі поради та пояснення щодо документів, які можуть знадобитися під час подачі. Вони вже доступні у новій версії Армія+.