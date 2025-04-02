https://racurs.ua/n205270-letchik-istrebitel-denfix-nochu-rabotau-na-mig-29-na-pvo-dnem-kak-bombardirovschik-video.html

Ракурс

Льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід» на псевдо Denfix розповів про те, як перехоплює та знищує ворожі крилаті ракети та ударні дрони.

Його літак — фронтовий винищувач МіГ-29. Одне з завдань — перехоплення і знищення російських крилатих ракет і ударних дронів. Ворог постійно удосконалює ударні БпЛА та нарощує їх кількість під час нічних атак. Для відбиття нападів залучають усі наявні засоби, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, РЕБ, а за необхідності — винищувальну авіацію.

На бойовому рахунку пілота — понад два десятки знищених крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Також українські винищувачі вже давно працюють як бомбардувальники — по наземних цілях.

Це запам’ятовується назавжди, коли ти підходиш до лінії зіткнення дуже близько, щоб скинути високоточні авіабомби на скупчення живої сили і техніки ворога. Працюєш у небезпечному бойовому середовищі з високим ризиком, бо тебе прагнуть виявити і знищити ворожі винищувачі та зенітні ракетні комплекси. Але працюєш віддано. Наша воля захищати свою країну сильна, — каже льотчик.

«Шахеди» вже зайшли в наш повітряний простір і це означало, що цієї ночі в Denfixа буде бойовий виліт. Подумки він був готовий і невдовзі отримав наказ на бойову роботу.