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Летчик-истребитель Denfix: Ночью работаю на МиГ-29 на ПВО, днем - как бомбардировщик (ВИДЕО)https://racurs.ua/n205270-letchik-istrebitel-denfix-nochu-rabotau-na-mig-29-na-pvo-dnem-kak-bombardirovschik-video.htmlРакурс
Льотчик бригади тактичної авіації повітряного командування «Захід» на псевдо Denfix розповів про те, як перехоплює та знищує ворожі крилаті ракети та ударні дрони.
Його літак — фронтовий винищувач МіГ-29. Одне з завдань — перехоплення і знищення російських крилатих ракет і ударних дронів. Ворог постійно удосконалює ударні БпЛА та нарощує їх кількість під час нічних атак. Для відбиття нападів залучають усі наявні засоби, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, РЕБ, а за необхідності — винищувальну авіацію.
На бойовому рахунку пілота — понад два десятки знищених крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Також українські винищувачі вже давно працюють як бомбардувальники — по наземних цілях.
Це запам’ятовується назавжди, коли ти підходиш до лінії зіткнення дуже близько, щоб скинути високоточні авіабомби на скупчення живої сили і техніки ворога. Працюєш у небезпечному бойовому середовищі з високим ризиком, бо тебе прагнуть виявити і знищити ворожі винищувачі та зенітні ракетні комплекси. Але працюєш віддано. Наша воля захищати свою країну сильна, — каже льотчик.
«Шахеди» вже зайшли в наш повітряний простір і це означало, що цієї ночі в Denfixа буде бойовий виліт. Подумки він був готовий і невдовзі отримав наказ на бойову роботу.
Підняв літак в небо. Далі одержав інформацію про параметри польоту цілі: швидкість, висота, напрямок. Це був ударний дрон. Все ретельно прорахував, зайшов на ціль, зафіксував її в прицілі, зробив пуск ракети. Через декілька секунд побачив вибух у повітрі. Є влучання!
Збити повільний ударний дрон ракетним озброєнням високошвидкісного винищувача не так просто, як здається. Секундна радість, піднесення. Далі знову зосереджуєшся на польоті, бо бойова робота ще не завершена.
Отримав наказ на перехоплення наступної цілі. Ще один «шахед» побачив в прицілі. Пуск ракети. За миті — вибух в повітрі. Знову радість за результат. Ворожі БпЛА уже не принесуть шкоду на землі, не заберуть чиєсь життя, не зруйнують об'єкти. Ця думка надає найбільше сил під час постійних чергувань та бойової роботи, — так розповідає про свою бойову роботу пілот з позивним Denfix.