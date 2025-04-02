Денис Шмыгаль, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n205276-deficit-finansirovaniya-potrebnostey-na-vosstanovlenie-sostavlyaet-10-mlrd-dollarov-shmygal.html

Ракурс

Загальна вартість відбудови України, за даними оновленої оцінки RDNA4 (Rapid Damage And Needs Assessment) становить 524 млрд дол. впродовж наступного десятиліття.

У 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами 13-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів.

За словами прем'єра, за підтримки партнерів продовжується програма швидкого відновлення України за п’ятьма ключовими пріоритетами:

енергетика;

житло;

критична та соціальна інфраструктура;

гуманітарне розмінування;

підтримка приватного сектору.

Шмигаль зазначив, що цього року бюджетна потреба України у міжнародній підтримці складає 39,3 млрд дол., і вже підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита.