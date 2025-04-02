Дефицит финансирования потребностей на восстановление составляет 10 млрд долларов — Шмыгальhttps://racurs.ua/n205276-deficit-finansirovaniya-potrebnostey-na-vosstanovlenie-sostavlyaet-10-mlrd-dollarov-shmygal.htmlРакурс
Загальна вартість відбудови України, за даними оновленої оцінки RDNA4 (Rapid Damage And Needs Assessment) становить 524 млрд дол. впродовж наступного десятиліття.
У 2025 році за підтримки донорів уряд України виділив майже 7,4 млрд доларів на пріоритетне відновлення. При цьому загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 році становить майже 10 млрд доларів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами 13-го засідання Керівного комітету Української платформи донорів.
За словами прем'єра, за підтримки партнерів продовжується програма швидкого відновлення України за п’ятьма ключовими пріоритетами:
- енергетика;
- житло;
- критична та соціальна інфраструктура;
- гуманітарне розмінування;
- підтримка приватного сектору.
Шмигаль зазначив, що цього року бюджетна потреба України у міжнародній підтримці складає 39,3 млрд дол., і вже підтвердження від партнерів, що ця потреба буде покрита.
Маємо вже працювати щодо підтримки на 2026 рік. Вдячні країнам G7 та Європейській комісії за підтримку ініціативи ERA та спрямування Україні коштів за рахунок прибутків від знерухомлених російських активів, — зазначи він.