Нанесенный Украине ущерб за время российской агрессии назвали в Офисе президента

Последствия российских обстрелов, фото: ГСЧС

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Збитки, завдані Україні за весь час російської військової агресії (з 2014 року), можуть досягати одного трильйона доларів.

Про це заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, повідомляє агентство «Укрінформ».

Ми знаємо, що на сьогодні сума втрат, які спричинила росія тільки за три останні роки війни, оцінена вже в 589 мільярдів доларів, — зазначила Мудра.

Ці цифри одна з більш консервативних оцінок. Якщо брати з початку війни в 2014, то ця сума може досягати і 1 трильйона доларів, поміж яких десятки тисяч знищених життів, — додала вона.

Раніше Світовий банк оприлюднив звіт, згідно з яким загальні непрямі фінансові збитки України з 2022 року складають близько 589 млрд дол. США.

Джерело: «Укрінформ»