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Россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, фото: 0564.ua

Рашисты ударили баллистикой по предприятию в Кривом Роге — четверо погибших

2 апр 2025, 18:09
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Російські загарбники сьогодні, 2 квітня, вдень завдали удару балістикою по підприємству у Кривому Розі.

Про це у своїх Telegram-каналах повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Наразі відомо про чотирьох загиблих. Також повідомляється про трьох поранених — 29-річну жінку і чоловіків віком 35 і 41 рік — вони ушпиталені, стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Аварійно-рятувальна операція триває, внаслідок вибуху спалахнула велика пожежа.

Источник: Ракурс


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