Рашисты ударили баллистикой по предприятию в Кривом Роге — четверо погибших

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Россияне снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, фото: 0564.ua
Рашисты ударили баллистикой по предприятию в Кривом Роге — четверо погибшихhttps://racurs.ua/n205279-rashisty-udarili-ballistikoy-po-predpriyatiu-v-krivom-roge-chetvero-pogibshih.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 квітня, вдень завдали удару балістикою по підприємству у Кривому Розі.
Про це у своїх Telegram-каналах повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул та очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Наразі відомо про чотирьох загиблих. Також повідомляється про трьох поранених — 29-річну жінку і чоловіків віком 35 і 41 рік — вони ушпиталені, стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.
Аварійно-рятувальна операція триває, внаслідок вибуху спалахнула велика пожежа.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...