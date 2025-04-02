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Последствия падения Ту-22М3 в рф, фото: SHOT

В россии разбился ракетоносец Ту-22М3 (ВИДЕО)

2 апр 2025, 20:51
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У росії розбився літак-ракетоносець Ту-22М3.

Подія сталася біля села Буреть Іркутської області. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на міноборони рф.

Стверджується, що причиною падіння стала технічна несправність.

Зазначається, що на борту перебували четверо членів екіпажу, які катапультувалися. Внаслідок приземлення, один льотчик загинув.

У міноборони рф заявили, що літак упав в безлюдній місцевості й руйнувань та пожежі на землі немає. Водночас російські Telegram-канали пишуть, що після падіння літака спалахнула пожежа, а під час падіння він зачепив лінії електропередач, через що є знеструмлення.

Источник: Ракурс


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