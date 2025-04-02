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Последствия удара беспилотника по многоэтажке в Харькове 2 апреля, фото: ГСЧС
Последствия удара беспилотника по шестнадцатиэтажке в Харькове показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n205283-posledstviya-udara-bespilotnika-po-shestnadcatietajke-v-harkove-pokazala-gschs-foto-video.htmlРакурс
У Харкові російський безпілотник сьогодні, 2 квітня, вдарив по шістнадцятиповерховому житловому будинку.
За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей, серед яких десятирічна дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Пожежі не було. На місці події працювали 14 рятувальників та 4 одиниці техніки. Задіяні також підрозділи Нацполіції, комунальні служби та волонтери. Психологи ДСНС надавали допомогу людям. Рятувальники обстежили пошкоджені помешкання житлового будинку, — розповіли у відомстві.
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