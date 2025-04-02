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Последствия удара беспилотника по многоэтажке в Харькове 2 апреля, фото: ГСЧС

Последствия удара беспилотника по шестнадцатиэтажке в Харькове показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

2 апр 2025, 20:29
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У Харкові російський безпілотник сьогодні, 2 квітня, вдарив по шістнадцятиповерховому житловому будинку.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей, серед яких десятирічна дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежі не було. На місці події працювали 14 рятувальників та 4 одиниці техніки. Задіяні також підрозділи Нацполіції, комунальні служби та волонтери. Психологи ДСНС надавали допомогу людям. Рятувальники обстежили пошкоджені помешкання житлового будинку, — розповіли у відомстві.

Наслідки удару безпілотника по багатоповерхівці у Харкові 2 квітня, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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