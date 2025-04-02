Последствия удара беспилотника по многоэтажке в Харькове 2 апреля, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n205283-posledstviya-udara-bespilotnika-po-shestnadcatietajke-v-harkove-pokazala-gschs-foto-video.html

Ракурс

У Харкові російський безпілотник сьогодні, 2 квітня, вдарив по шістнадцятиповерховому житловому будинку.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей, серед яких десятирічна дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.