Российская «Молния» ударила по многоэтажке в Харькове

Российский беспилотник днем ​​2 апреля атаковал Харьков, фото: УНН

https://racurs.ua/n205280-rossiyskaya-molniya-udarila-po-mnogoetajke-v-harkove.html

Ракурс

Російський безпілотник «Молнія» вдарив по восьмому поверху шістнадцятиповерхівки у Київському районі Харкова.

Пожежі, на щастя, не виникло, проте є пошкодження та поранені. Про це сьогодні, 2 квітня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Зазначається, що внаслідок удару безпілотника:

пошкоджено три багатоквартирні будинки;

вибито 69 віконних та 53 балконних шибок;

пошкоджено кілька автомобілів.

Спочатку з’явилася попередня інформація про двох постраждалих з осколковими пораненнями — вони перебували у квартирі, по якій вдарив безпілотник. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до п’яти, серед них десятирічна дитина. Двох постраждалих госпіталізували.

Наслідки удару усувають комунальні служби, на місці їм допомагають волонтери.