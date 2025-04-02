Російська «Молнія» вдарила по багатоповерхівці у Харкові

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Російський безпілотник вдень 2 квітня атакував Харків, фото: УНН
Російська «Молнія» вдарила по багатоповерхівці у Харковіhttps://racurs.ua/ua/n205280-rosiyska-molniya-vdaryla-po-bagatopoverhivci-u-harkovi.htmlРакурс
Російський безпілотник «Молнія» вдарив по восьмому поверху шістнадцятиповерхівки у Київському районі Харкова.
Пожежі, на щастя, не виникло, проте є пошкодження та поранені. Про це сьогодні, 2 квітня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Зазначається, що внаслідок удару безпілотника:
- пошкоджено три багатоквартирні будинки;
- вибито 69 віконних та 53 балконних шибок;
- пошкоджено кілька автомобілів.
Спочатку з’явилася попередня інформація про двох постраждалих з осколковими пораненнями — вони перебували у квартирі, по якій вдарив безпілотник. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до п’яти, серед них десятирічна дитина. Двох постраждалих госпіталізували.
Наслідки удару усувають комунальні служби, на місці їм допомагають волонтери.
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