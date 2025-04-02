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Ракурс
Російський безпілотник вдень 2 квітня атакував Харків, фото: УНН

Російська «Молнія» вдарила по багатоповерхівці у Харкові

2 кві 2025, 18:41
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Російський безпілотник «Молнія» вдарив по восьмому поверху шістнадцятиповерхівки у Київському районі Харкова.

Пожежі, на щастя, не виникло, проте є пошкодження та поранені. Про це сьогодні, 2 квітня, вдень у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Зазначається, що внаслідок удару безпілотника:

  • пошкоджено три багатоквартирні будинки;
  • вибито 69 віконних та 53 балконних шибок;
  • пошкоджено кілька автомобілів.

Спочатку з’явилася попередня інформація про двох постраждалих з осколковими пораненнями — вони перебували у квартирі, по якій вдарив безпілотник. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до п’яти, серед них десятирічна дитина. Двох постраждалих госпіталізували.

Наслідки удару усувають комунальні служби, на місці їм допомагають волонтери.

Джерело: Ракурс


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