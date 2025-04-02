Наслідки удару безпілотника по багатоповерхівці у Харкові 2 квітня, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n205283-naslidky-udaru-bezpilotnyka-po-shistnadcyatypoverhivci-u-harkovi-pokazala-dsns-foto-video.html

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У Харкові російський безпілотник сьогодні, 2 квітня, вдарив по шістнадцятиповерховому житловому будинку.

За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждали п’ятеро людей, серед яких десятирічна дитина. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.