Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки російського удару по Кривому Рогу, фото: Володимир Зеленський

Кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до 14 (ФОТО)

2 кві 2025, 19:49
999

Російські загарбники сьогодні, 2 квітня, надвечір атакували балістичною ракетою Кривий Ріг.

Удару було завдано по об'єкту цивільної інфраструктури. Загинули четверо людей — усі цивільні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Також постраждали 14 людей:

  • серед них двоє дітей — восьмирічний хлопчик та шестирічна дівчинка;
  • одинадцять поранених, серед них восьмирічний хлопчик у тяжкому стані, були доставлені у лікарні;
  • у десяти поранених стан середньої тяжкості.

Зазначається, що на місці удару виникла велика пожежа, яку наразі вже загасили. Триває аварійно-рятувальна операція.

Внаслідок удару пошкоджено 8 багатоквартирних житлових будинків. Перебито ЛЕП, 1900 споживачів залишилися без світла, зараз тривають роботи з відновлення. Наслідки ще уточнюються. До ліквідації наслідків залучено всі необхідні комунальні служби, — додав Вілкул.

Наслідки російського удару по Кривому Рогу, фото: Володимир Зеленський

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів