Наслідки російського удару по Кривому Рогу, фото: Володимир Зеленський

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 2 квітня, надвечір атакували балістичною ракетою Кривий Ріг.

Удару було завдано по об'єкту цивільної інфраструктури. Загинули четверо людей — усі цивільні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Також постраждали 14 людей:

серед них двоє дітей — восьмирічний хлопчик та шестирічна дівчинка;

одинадцять поранених, серед них восьмирічний хлопчик у тяжкому стані, були доставлені у лікарні;

у десяти поранених стан середньої тяжкості.

Зазначається, що на місці удару виникла велика пожежа, яку наразі вже загасили. Триває аварійно-рятувальна операція.