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Последствия российского удара по Кривому Рогу, фото: Владимир Зеленский
Число пострадавших в Кривом Роге возросло до 14 (ФОТО)https://racurs.ua/n205282-chislo-postradavshih-v-krivom-roge-vozroslo-do-14-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 2 квітня, надвечір атакували балістичною ракетою Кривий Ріг.
Удару було завдано по об'єкту цивільної інфраструктури. Загинули четверо людей — усі цивільні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Також постраждали 14 людей:
- серед них двоє дітей — восьмирічний хлопчик та шестирічна дівчинка;
- одинадцять поранених, серед них восьмирічний хлопчик у тяжкому стані, були доставлені у лікарні;
- у десяти поранених стан середньої тяжкості.
Зазначається, що на місці удару виникла велика пожежа, яку наразі вже загасили. Триває аварійно-рятувальна операція.
Внаслідок удару пошкоджено 8 багатоквартирних житлових будинків. Перебито ЛЕП, 1900 споживачів залишилися без світла, зараз тривають роботи з відновлення. Наслідки ще уточнюються. До ліквідації наслідків залучено всі необхідні комунальні служби, — додав Вілкул.
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