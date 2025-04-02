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Ракурс
Последствия российского удара по Кривому Рогу, фото: Владимир Зеленский

Число пострадавших в Кривом Роге возросло до 14 (ФОТО)

2 апр 2025, 19:49
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Російські загарбники сьогодні, 2 квітня, надвечір атакували балістичною ракетою Кривий Ріг.

Удару було завдано по об'єкту цивільної інфраструктури. Загинули четверо людей — усі цивільні. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Також постраждали 14 людей:

  • серед них двоє дітей — восьмирічний хлопчик та шестирічна дівчинка;
  • одинадцять поранених, серед них восьмирічний хлопчик у тяжкому стані, були доставлені у лікарні;
  • у десяти поранених стан середньої тяжкості.

Зазначається, що на місці удару виникла велика пожежа, яку наразі вже загасили. Триває аварійно-рятувальна операція.

Внаслідок удару пошкоджено 8 багатоквартирних житлових будинків. Перебито ЛЕП, 1900 споживачів залишилися без світла, зараз тривають роботи з відновлення. Наслідки ще уточнюються. До ліквідації наслідків залучено всі необхідні комунальні служби, — додав Вілкул.

Наслідки російського удару по Кривому Рогу, фото: Володимир Зеленський

Источник: Ракурс


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