Украина получила кареты скорой помощи от волонтеров из Финляндии, фото: Посольство Финляндии в Украине

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Ракурс

Фінські волонтерські організації передали Україні дев’ять карет швидкої допомоги та гуманітарний вантаж.

Про це сьогодні, 2 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила посольство Фінляндії в Україні.

Зазначається, що цю партію допомоги зібрали завдяки зусиллям фінських організацій Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Lions Clubs International, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry / Товариство українців у Фінляндії, Ukrainians of Tampere.

Фінляндія підтримує Україну з початку повномасштабної війни, і ця підтримка триває. Фінляндія стоїть поруч з вами та підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, — наголосила посол Тар’я Фернандес.

Зазначається, що разом з українськими партнерами U-crane LLC та Благодійним фондом «Добробут» карети швидкої допомоги будуть передані в регіони, що найбільше цього потребують.