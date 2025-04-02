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Україна отримала карети швидкої допомоги від волонтерів із Фінляндії, фото: Посольство Фінляндії в Україні
Фінські волонтери передали Україні дев’ять карет швидкої допомоги (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n205281-finski-volontery-peredaly-ukrayini-dev-yat-karet-shvydkoyi-dopomogy-foto.htmlРакурс
Фінські волонтерські організації передали Україні дев’ять карет швидкої допомоги та гуманітарний вантаж.
Про це сьогодні, 2 квітня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила посольство Фінляндії в Україні.
Зазначається, що цю партію допомоги зібрали завдяки зусиллям фінських організацій Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Lions Clubs International, Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry / Товариство українців у Фінляндії, Ukrainians of Tampere.
Фінляндія підтримує Україну з початку повномасштабної війни, і ця підтримка триває. Фінляндія стоїть поруч з вами та підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, — наголосила посол Тар’я Фернандес.
Зазначається, що разом з українськими партнерами U-crane LLC та Благодійним фондом «Добробут» карети швидкої допомоги будуть передані в регіони, що найбільше цього потребують.