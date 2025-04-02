Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки падіння Ту-22М3 у рф, фото: SHOT
У росії розбився ракетоносець Ту-22М3 (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205284-u-rosiyi-rozbyvsya-raketonosec-tu-22m3-foto-video.htmlРакурс
У росії розбився літак-ракетоносець Ту-22М3.
Подія сталася біля села Буреть Іркутської області. Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на міноборони рф.
Стверджується, що причиною падіння стала технічна несправність.
Зазначається, що на борту перебували четверо членів екіпажу, які катапультувалися. Внаслідок приземлення, один льотчик загинув.
У міноборони рф заявили, що літак упав в безлюдній місцевості й руйнувань та пожежі на землі немає. Водночас російські Telegram-канали пишуть, що після падіння літака спалахнула пожежа, а під час падіння він зачепив лінії електропередач, через що є знеструмлення.