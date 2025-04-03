Россияне в пятый раз за неделю массированно били по Харькову «Шахедами». Фото:

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Армія рф здійснила чергову масовану атаку на Харків.

У середу ввечері, 3 квітня, лише впродовж години ворог застосував 17 БпЛА типу «Шахед». Більшість ударів були зафіксовані у Київському районі. Внаслідок обстрілу зайнялися локальні пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Про це очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив у Telegram.

Водночас у Харківській обласній прокуратурі заявили, що влучання були здебільшого по промисловій зоні. Також зафіксовані два влучання біля приватної житлової забудови — там пошкоджено фасади будинків, вибиті шибки та вікна.

Крім того, зафіксовані влучання біля одного зі складів в центральній частині міста. На щастя, обійшлося без травмованих.

Спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко наголосив, що це був п’ятий п’ятий масований обстріл Харкова за цей тиждень.

Нагадаємо, 1 квітня армія рф атакувала Харків дронами. Удари припали на Холодногірський район міста, здебільшого — по двох цивільних підприємствах. Крім того, через вибухи пошкоджень зазнали близько 20 приватних житлових будинків — там вибито скління та пошкоджено фасад і дахи.

Унаслідок цього постраждали восьмеро людей, серед них — троє дітей, зокрема 9-місячне немовля.