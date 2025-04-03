Снова возросло количество пострадавших в Кривом Роге. Фото: Олег Синегубов

https://racurs.ua/n205289-snova-vozroslo-kolichestvo-postradavshih-v-krivom-roge-foto.html

Ракурс

Збільшилася кількість постраждалих у Кривому Розі внаслідок ракетного обстрілу 2 квітня.

Четверо осіб загинули через вчорашній ракетний обстріл. Кількість постраждалих зросла до 17 осіб. З них 11 поранених залишаються в лікарні. Серед потрощеного також дев’ять багатоповерхівок, авто та гаражі, АЗС, адмінбудівлі й пошта. Про це голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив у Telegram.

На місці обстрілу розгорнули штаб допомоги, де можна отримати будівельні матеріали і подати заяву на матеріальну допомогу від міста.

А минулої ночі російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. Підрозділи повітряного командування «Схід» знищили 10 ворожих цілей.

Внаслідок атаки БпЛА в Павлограді були побиті вікна в адміністративній будівлі й у двох п’ятиповерхових будівлях. А в Межівській громаді Синельниківського району російська армія поцілила дроном. Є пошкодження будівель.

Нагадаємо, надвечір 2 квітня загарбники атакували балістичною ракетою Кривий Ріг. Удару був завданий по об'єкту цивільної інфраструктури. Загинули четверо цивільних. Серед постраждалих — восьмирічний хлопчик та шестирічна дівчинка.