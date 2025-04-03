Чрезвычайное положение в США объявил Дональд Трамп. Фото:

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Президент Дональд Трамп запровадив надзвичайний стан у Сполучених Штатах Америки.

Причиною цьому є те, що торгові практики інших країн створили економічну загрозу для США. Постійний щорічний дефіцит торгівлі товарами в Штатах призвів до розпаду американської виробничої бази, підірваних критичних ланцюжків поставок і «поставив нашу оборонно-промислову базу в залежність від іноземних ворогів». Про це повідомила прес-служба Білого дому.

Саме тому з 5 квітня 2025 року діятиме загальний 10% тариф на всі імпортні товари. А з 9 квітня діятимуть нові торгівельні мита.

У адміністрації Трампа зазначили, якщо інші країни відповідатимуть контрзаходами, то Вашингтон може підвищити мита ще більше. Однак від нових мит звільнено низку товарів — енергоносії, ліки та напівпровідники.

Трамп вважає, що така політика зменшить торговельний дефіцит, підтримає американських виробників і покращить економічну безпеку країни.

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп запровадив масштабні мита на американський імпорт. Мінімальна тарифна ставка у 10% діятиме вже з 5 квітня для всіх країн у списку. Взаємні тарифи, які є індивідуальними для кожної країни, набувають чинності з 9 квітня. Зокрема, для України будуть діяти мінімальні мита в розмірі 10%.

Мита оминули країну-агресора росію, білорусь, Кубу та Північну Корею, бо про проти цих країн вже запроваджені санкції, а мита є вже занадто високими.