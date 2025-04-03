В Минфине объяснили, как пошлины США повлияют на Украину. Фото:

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Нові мита США поширюються й на Україну — для нашої країни діє загальне мито у 10%.

У 2024 році Україна експортував до Сполучених Штатів товарів на 874 млн дол., з яких 363 млн дол. припадало на чавун і ще 112 млн дол. — на труби. Натомість Україна імпортувала з США товарів на 3,4 млрд дол. Українські мита на американські товари низькі: на авто — 10%, а на вугілля й нафту — 0%. Про це міністр економіки Юлія Свириденко повідомила у Facebook.

Тому зараз у нас є шанси домовитись про інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість, — зазначила вона.

За словами посадовця, якщо все залишиться як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому український уряд вже працює над тим, щоб для України були кращі умови.

Нагадаємо, 2 квітня Сполучені Штати Америки запровадили масштабні мита на американський імпорт. Мінімальна тарифна ставка у 10% діятиме вже з 5 квітня для всіх країн у списку. А взаємні тарифи, які є індивідуальними для кожної країни, набувають чинності з 9 квітня.