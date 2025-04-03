ПВО, артиллерия и финансовая поддержка Воздушных сил: Дания объявила о 25-м пакете военной помощи Украине

https://racurs.ua/n205305-pvo-artilleriya-i-finansovaya-podderjka-vozdushnyh-sil-daniya-obyavila-o-25-m-pakete-voennoy.html

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Данія оголосила 25-й пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд крон (970 млн дол). За ці кошти закуплять нове озброєння, включно з «данською моделлю», коли зброя для України закуповується в українських зброярів.

Фінансування здійснюється за рахунок Фонду Україна і включає:

системи ППО та артилерійські потужності;

підтримку ВПС України;

внески в дронову коаліцію та ІТ-коаліцію;

фінансування української оборонної промисловості за датською моделлю.

Безпека України — це безпека всієї Європи, ми хочемо, щоб наша допомога надихнула союзників діяти рішучіше, підкреслив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Ключові елементи пакету:

1,4 млрд крон — на артилерію та боєприпаси через союзників у 2025−2027 роках;

2,0 млрд крон — на інвестиції в українське виробництво озброєння у 2026−2027 роках;

Продовження використання «датської моделі» — прямих замовлень українським виробникам із фокусом на ефективність та аудит.

У 2024 році Данія вже спрямувала 4,4 млрд крон українській промисловості за цією моделлю. Зараз Міністерство оборони готує механізм використання коштів у 2025 році — зокрема, в координації з ЄС і міжнародними партнерами.