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ППО, артилерія і фінансова підтримка Повітряних сил: Данія оголосила про 25-й пакет військової допомоги Україні
ППО, артилерія і фінансова підтримка Повітряних сил: Данія оголосила про 25-й пакет військової допомоги Україніhttps://racurs.ua/ua/n205305-ppo-artyleriya-i-finansova-pidtrymka-povitryanyh-syl-daniya-ogolosyla-pro-25-y-paket-viyskovoyi.htmlРакурс
Данія оголосила 25-й пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд крон (970 млн дол). За ці кошти закуплять нове озброєння, включно з «данською моделлю», коли зброя для України закуповується в українських зброярів.
Фінансування здійснюється за рахунок Фонду Україна і включає:
- системи ППО та артилерійські потужності;
- підтримку ВПС України;
- внески в дронову коаліцію та ІТ-коаліцію;
- фінансування української оборонної промисловості за датською моделлю.
Безпека України — це безпека всієї Європи, ми хочемо, щоб наша допомога надихнула союзників діяти рішучіше, підкреслив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.
Ключові елементи пакету:
- 1,4 млрд крон — на артилерію та боєприпаси через союзників у 2025−2027 роках;
- 2,0 млрд крон — на інвестиції в українське виробництво озброєння у 2026−2027 роках;
Продовження використання «датської моделі» — прямих замовлень українським виробникам із фокусом на ефективність та аудит.
У 2024 році Данія вже спрямувала 4,4 млрд крон українській промисловості за цією моделлю. Зараз Міністерство оборони готує механізм використання коштів у 2025 році — зокрема, в координації з ЄС і міжнародними партнерами.