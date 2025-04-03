Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
ППО, артилерія і фінансова підтримка Повітряних сил: Данія оголосила про 25-й пакет військової допомоги Україні

ППО, артилерія і фінансова підтримка Повітряних сил: Данія оголосила про 25-й пакет військової допомоги Україні

3 кві 2025, 17:49
999

Данія оголосила 25-й пакет військової допомоги Україні на 6,7 млрд крон (970 млн дол). За ці кошти закуплять нове озброєння, включно з «данською моделлю», коли зброя для України закуповується в українських зброярів.

Фінансування здійснюється за рахунок Фонду Україна і включає:

  • системи ППО та артилерійські потужності;
  • підтримку ВПС України;
  • внески в дронову коаліцію та ІТ-коаліцію;
  • фінансування української оборонної промисловості за датською моделлю.

Безпека України — це безпека всієї Європи, ми хочемо, щоб наша допомога надихнула союзників діяти рішучіше, підкреслив міністр закордонних справ Ларс Льокке Расмуссен.

Ключові елементи пакету:

  • 1,4 млрд крон — на артилерію та боєприпаси через союзників у 2025−2027 роках;
  • 2,0 млрд крон — на інвестиції в українське виробництво озброєння у 2026−2027 роках;

Продовження використання «датської моделі» — прямих замовлень українським виробникам із фокусом на ефективність та аудит.

У 2024 році Данія вже спрямувала 4,4 млрд крон українській промисловості за цією моделлю. Зараз Міністерство оборони готує механізм використання коштів у 2025 році — зокрема, в координації з ЄС і міжнародними партнерами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів