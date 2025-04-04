Площадь загрязненных минами территорий Украины назвали в ГСЧС

Площадь загрязненных минами территорий Украины назвали в ГСЧСhttps://racurs.ua/n205318-ploschad-zagryaznennyh-minami-territoriy-ukrainy-nazvali-v-gschs.htmlРакурс
Площа потенційно забруднених територій України складає близько 139 тис. кв. км.
Про це в телеефірі заявив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування та контролю якості департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС України Микола Дідик, повідомляє агентство «Укрінформ».
Україна не тільки в Європі, але й у світі залишається, на жаль, найбільш замінованою країною, — наголосив він. — Згідно з офіційною статистикою, площа потенційно забруднених територій складає близько 139 тисяч квадратних кілометрів.
За словами Дідика, орієнтовано 31 тис. кв. км — це деокуповані території, які доступні для проведення заходів розмінування.
Найскладніша ситуація на території Донецької області, а також деокуповані території Харківської, Херсонської та Миколаївської областей, де окупанти перебували довший період часу, — додав він.
Джерело: «Укрінформ»