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Более 100 тыс. кв. км Украины загрязнены минами, фото: «Радио Свобода»

Площадь загрязненных минами территорий Украины назвали в ГСЧС

4 апр 2025, 11:48
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Площа потенційно забруднених територій України складає близько 139 тис. кв. км.

Про це в телеефірі заявив начальник відділу організації роботи з гуманітарного розмінування та контролю якості департаменту заходів протимінної діяльності ДСНС України Микола Дідик, повідомляє агентство «Укрінформ».

Україна не тільки в Європі, але й у світі залишається, на жаль, найбільш замінованою країною, — наголосив він. — Згідно з офіційною статистикою, площа потенційно забруднених територій складає близько 139 тисяч квадратних кілометрів.

За словами Дідика, орієнтовано 31 тис. кв. км — це деокуповані території, які доступні для проведення заходів розмінування.

Найскладніша ситуація на території Донецької області, а також деокуповані території Харківської, Херсонської та Миколаївської областей, де окупанти перебували довший період часу, — додав він.

Джерело: «Укрінформ»


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