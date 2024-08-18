Жители Черниговской области подвязывают овощи табличками «Опасно, мины!», фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n198413-gschs-prizyvaet-ne-ispolzovat-tablichki-opasno-miny-v-selhozrabotah-foto.html

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На Чернігівщині місцеві жителі підв’язують овочі табличками «Небезпечно, міни!». Рятувальники закликають так не робити.

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Відповідні фото сьогодні, 18 серпня, опублікувала прес-служба ДСНС.