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Жители Черниговской области подвязывают овощи табличками «Опасно, мины!», фото: ГСЧС

ГСЧС призывает не использовать таблички «Опасно, мины!» в сельхозработах (ФОТО)

18 авг 2024, 12:50
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На Чернігівщині місцеві жителі підв’язують овочі табличками «Небезпечно, міни!». Рятувальники закликають так не робити.


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Відповідні фото сьогодні, 18 серпня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Сапери у шоці та закликають не використовувати їх у господарстві й дотримуватися правил безпеки, — наголошують у відомстві.

Жителі Чернігівщини підв’язують овочі табличками «Небезпечно, міни!», фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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