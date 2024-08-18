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Жителі Чернігівщини підв’язують овочі табличками «Небезпечно, міни!», фото: ДСНС

ДСНС закликає не використовувати таблички «Небезпечно, міни!» у сільгоспроботах (ФОТО)

18 сер 2024, 12:50
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На Чернігівщині місцеві жителі підв’язують овочі табличками «Небезпечно, міни!». Рятувальники закликають так не робити.


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Відповідні фото сьогодні, 18 серпня, опублікувала прес-служба ДСНС.

Сапери у шоці та закликають не використовувати їх у господарстві й дотримуватися правил безпеки, — наголошують у відомстві.

Жителі Чернігівщини підв’язують овочі табличками «Небезпечно, міни!», фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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