Жителі Чернігівщини підв’язують овочі табличками «Небезпечно, міни!», фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n198413-dsns-zaklykaie-ne-vykorystovuvaty-tablychky-nebezpechno-miny-u-silgosprobotah-foto.html

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На Чернігівщині місцеві жителі підв’язують овочі табличками «Небезпечно, міни!». Рятувальники закликають так не робити.

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Відповідні фото сьогодні, 18 серпня, опублікувала прес-служба ДСНС.