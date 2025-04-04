Медиадвижение призывает обменять российского агента Молчанова на пленного журналиста Хилюка

https://racurs.ua/n205324-mediadvijenie-prizyvaet-obmenyat-rossiyskogo-agenta-molchanova-na-plennogo-jurnalista-hiluka.html

Ракурс

Українські журналісти і медійники, учасники Медіаруху, закликають владу обміняти затриманого російського агента, пропагандиста Кирила Молчанова на українського журналіста Дмитра Хилюка, який перебуває в російському полоні понад три роки.

Про це йдеться у заяві Медіаруху, яку, зокрема, підписав Інститут масової інформації.

У заяві зазначається, що Дмитра Хилюка 3 березня 2022 року викрали росіяни під час окупації частини Київської області. Нині, він, ймовірно, перебуває в одній з колоній Владимирської області росії.

Україна має лише неофіційні дані щодо місця утримання журналіста, тому що росія не визнає факт його полону. Це пов’язано з тим, що міжнародне гуманітарне право забороняє утримувати в полоні цивільних. Відповідно, не існує механізму обміну таких людей — їх повинні звільняти поза обмінами, — йдеться у заяві.

Влітку 2024 року стало відомо, що Дмитро сильно схуд і важить не більш ніж 45 кг. Про це міжнародній організації «Репортери без кордонів» розповів звільнений з російського полону військовий Ігор, який рік провів із Дмитром в одній камері у Владимирській області росії.

Водночас 1 квітня 2025 року Служба безпеки України повідомила, що повернула в Україну Кирила Молчанова — російського агента і «політичного експерта» з медійного пулу підозрюваного в державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука. За даними СБУ, 2022 року Молчанов виїхав до Росії, де став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів. Його затримали під час поїздки в Польщу й депортували в Україну.

Оскільки Україна вже має досвід обміну цивільних в інтересах держави — того ж самого Віктора Медведчука обміняли на 215 полонених українських захисників і захисниць, — Медіарух закликає президента України, Міністерство оборони України, Службу безпеки України, Міністерство культури і стратегічних комунікацій України, Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, інші державні структури звільнити з російського полону Дмитра Хилюка шляхом обміну на підозрюваного в колаборантстві Молчанова.

За даними Інституту масової інформації, росія незаконно утримує щонайменше 30 цивільних українських медійників.