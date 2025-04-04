Взрыв машины в Днепре. Фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n205325-vzryv-mashiny-v-dnepre-v-bolnice-skonchalsya-ranenyy-chinovnik.html

Ракурс

Вибух автомобіля у Дніпрі 4 квітня забрав життя однієї людини.

У лікарні помер голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько, який постраждав унаслідок вибуху. Врятувати його не вдалося. Про це повідомила прес-служба політичної партії «Пропозиція».

Під час надання медичної допомоги депутат Дніпровської міської ради від «Пропозиції» Юрій Федько помер в лікарні, — йдеться у повідомленні.

Вибух у Дніпрі слідчі кваліфікували як теракт. За ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) ККУ правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як Нацполіція повідомила у Telegram, розглядаються три основні версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність потерпілого.

Поліцейські оглянули місце події, зібрали речові докази та намагаються встановити всі обставини злочину.

Нагадаємо, вранці 4 квітня в Дніпропетровській вибухнув автомобіль. Внаслідок цього постраждав посадовець і його дружина.