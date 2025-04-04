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Ракурс
Взрыв машины в Днепре. Фото: Нацполиция

Взрыв машины в Днепре — в больнице скончался раненый чиновник

4 апр 2025, 15:51
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Вибух автомобіля у Дніпрі 4 квітня забрав життя однієї людини.

У лікарні помер голова Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради Юрій Федько, який постраждав унаслідок вибуху. Врятувати його не вдалося. Про це повідомила прес-служба політичної партії «Пропозиція».

Під час надання медичної допомоги депутат Дніпровської міської ради від «Пропозиції» Юрій Федько помер в лікарні, — йдеться у повідомленні.

Вибух у Дніпрі слідчі кваліфікували як теракт. За ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) ККУ правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Як Нацполіція повідомила у Telegram, розглядаються три основні версії: злочин на замовлення російських спецслужб задля дестабілізації ситуації у державі, неприязні стосунки потерпілого з ймовірним злочинцем, професійна діяльність потерпілого.

Поліцейські оглянули місце події, зібрали речові докази та намагаються встановити всі обставини злочину.

Вибух машини в Дніпрі. Фото: Нацполіція

Вибух машини в Дніпрі. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, вранці 4 квітня в Дніпропетровській вибухнув автомобіль. Внаслідок цього постраждав посадовець і його дружина.

Источник: Ракурс


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