Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Наслідки вибуху автомобіля на Дніпропетровщині, фото: Національна поліція

На Дніпропетровщині внаслідок вибуху автомобіля постраждав посадовець з дружиною — поліція (ФОТО)

4 кві 2025, 09:44
999

У Дніпропетровській області внаслідок вибуху автомобіля постраждав посадовець і його дружина.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07.40.

Водій автомобіля — місцевий посадовець — та його дружина отримали поранення, — розповіли у поліції. — На місце виїхав Перший заступник Голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури".

Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Обставини події з’ясовуються.

Наслідки вибуху автомобіля на Дніпропетровщині, фото: Національна поліція

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів