Наслідки вибуху автомобіля на Дніпропетровщині, фото: Національна поліція

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У Дніпропетровській області внаслідок вибуху автомобіля постраждав посадовець і його дружина.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07.40.

Водій автомобіля — місцевий посадовець — та його дружина отримали поранення, — розповіли у поліції. — На місце виїхав Перший заступник Голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури".

Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Обставини події з’ясовуються.