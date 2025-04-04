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Последствия взрыва автомобиля в Днепропетровской области, фото: Национальная полиция
На Днепропетровщине в результате взрыва автомобиля пострадал чиновник с женой — полиция (ФОТО)https://racurs.ua/n205315-na-dnepropetrovschine-v-rezultate-vzryva-avtomobilya-postradal-chinovnik-s-jenoy-policiya-foto.htmlРакурс
У Дніпропетровській області внаслідок вибуху автомобіля постраждав посадовець і його дружина.
Про це сьогодні, 4 квітня, повідомила прес-служба Нацполіції.
Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07.40.
Водій автомобіля — місцевий посадовець — та його дружина отримали поранення, — розповіли у поліції. — На місце виїхав Перший заступник Голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури".
Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Обставини події з’ясовуються.