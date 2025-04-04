Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия взрыва автомобиля в Днепропетровской области, фото: Национальная полиция

На Днепропетровщине в результате взрыва автомобиля пострадал чиновник с женой — полиция (ФОТО)

4 апр 2025, 09:44
999

У Дніпропетровській області внаслідок вибуху автомобіля постраждав посадовець і його дружина.

Про це сьогодні, 4 квітня, повідомила прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що повідомлення про вибух надійшло до правоохоронців сьогодні близько 07.40.

Водій автомобіля — місцевий посадовець — та його дружина отримали поранення, — розповіли у поліції. — На місце виїхав Перший заступник Голови Нацполіції — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірізде, співробітники поліції, СБУ та прокуратури".

Вирішується питання щодо правової кваліфікації. Обставини події з’ясовуються.

Наслідки вибуху автомобіля на Дніпропетровщині, фото: Національна поліція

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров