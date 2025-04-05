В Киеве транспортный коллапс в связи с закрытием некоторых станций метро

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Уранці 5 квітня в Києві транспортний колапс у звʼязку з закриттям деяких станцій метро.

Автобуси 1М від Арсенальної до Лісової курсують, але краще обирайте альтернативні маршрути.

Вже з 6.00 автобуси їздять переповнені в обидва боки. На маршруті їх всього вісім і всі одиночні, пише Київ city. На Арсенальній пасажири не розуміють де посадка, а де висадка і намагаються сісти на зупинці висадки, яка ближча до метро.

В іншому напрямку після Лісової сісти вже дуже проблематично.

Раніше Київський метрополітен попереджав, що 5 і 6 квітня рух поїздів між станціями метро «Лісова» та «Дніпро» зупинять через ремонт Дарницького шляхопроводу.

Натомість дублюючим маршрутом курсуватимуть автобуси № 1М з інтервалом руху до 10 хв:

у напрямку від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» — вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна»;

у зворотному напрямку — тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро «Дарниця» — «Чернігівська». Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Поїзди між станціями «Академмістечко» та «Арсенальна» курсуватимуть відповідно до графіка руху вихідного дня. Із 7 квітня станції метро від «Лісової» до «Дніпра» працюватимуть у звичайному режимі.