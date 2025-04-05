После утечки деталей нового проекта соглашения о полезных ископаемых Зеленский приказал СБУ провести расследование

https://racurs.ua/n205346-sbu-rassleduet-utechku-detaley-novogo-proekta-soglasheniya-o-poleznyh-iskopaemyh.html

Ракурс

Після витоку деталей нового проєкту угоди про корисні копалини президент України Володимир Зеленський наказав Службі безпеки України (СБУ) провести розслідування.

Під час нього працівників низки міністерств перевірили на детекторі брехні — пише Financial Times.

Розслідування ініціювали після того, як деталі угоди опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

28 березня під час брифінгу для журналістів Зеленський здивувався, що він сам ще не читав документ, а «депутати вже все знають».

Железняк 5 квітня так прокоментував статтю у FT:

1) раз 100500 вже сказав, що це не наші) В цілому наші урядовці як і коаліційні депутати взагалі останніми всі новини дізнаються) 2) могли б просто набрати) А не витрачати час купи людей) Щось підказує, що в СБУ є чим зайнятися окрім цього) 3) щоб якась користь від цього була, я б паралельно додав би питання: «чи взагалі цікавлять вас документи англійською мовою та без яскравих кольорових картинок? �️"…одразу б 99% людей з ОП та Уряду відсіяли б.

Історія питання

Розслідування розпочалося після оприлюднення 27 березня деталей проєкту угоди нардепом Ярославом Железняком з Голосу, який першим повідомив, що має копію документа «від своїх джерел».

Потім з проєктом ознайомилися медіа, а 30 березня документ у відкритий доступ виклав політик Мустафа Найєм. Причому Найєм наголосив, що його джерела «не в українському чи американському уряді й точно не […] пов’язані з росією».

На брифінгу 28 березня Зеленський сказав, що вважає «дивним» витік американського документа.

Цікаво, хто передає цю інформацію, — сказав він.

Станом на початок квітня, за словами Зеленського, посадовці та юристи працюють над змінами до пропозиції США, які, як вони сподіваються, адміністрація Трампа ухвалить у новій редакції перед візитом української делегації до Вашингтона наступного тижня.

Наприкінці лютого 2025 року Україна і США збиралися підписати рамкову угоду щодо спільного видобування корисних копалин в Україні. Угода зірвалася через сварку в Овальному кабінеті під час візиту президента Зеленського до США.

27 березня стало відомо, що США передали Україні проєкт нової, ширшої угоди й розраховують на її підписання вже на початку квітня.