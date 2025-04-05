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В Украине 6 апреля объявляют Днем траура по погибшим в Кривом Роге, фото: Александр Вилкул

По всей Украине объявляют День траура по погибшим в Кривом Роге

5 апр 2025, 21:47
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Міста та села України оголошують 6 квітня Днем жалоби за жертвами атаки в Кривому Розі.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 5 квітня, повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Усі обласні центри України, великі та малі громади пліч-о-пліч з Кривим Рогом. На знак солідарності із постраждалими та їхніми родинами завтра в громадах буде оголошено День жалоби, — зазначив він. — Від Києва до Одеси, від Краматорська до Ужгорода — прапори у містах будуть приспущені, і звучатиме тиша.

Внаслідок удару балістичною ракетою та шахедами 4 квітня у Кривому Розі загинули 19 людей, серед них дев’ятеро дітей.

росія воює з українськими містами, житловими будинками, лікарнями та дитячими майданчиками. Руйнує долі, забирає життя, вбиває дітей, — наголошує Кулеба.

Источник: Ракурс


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