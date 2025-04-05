Трехдневный траур объявили на Харьковщине по жертвам российских ударов

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В Харьковской области объявили трехдневный траур, фото: Олег Синегубов
Трехдневный траур объявили на Харьковщине по жертвам российских ударовhttps://racurs.ua/n205362-trehdnevnyy-traur-obyavili-na-harkovschine-po-jertvam-rossiyskih-udarov.htmlРакурс
В Харківській області оголошено триденну жалобу за жертвами російських ударів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов нагадав про російські злочини останніх днів:
- 3 квітня в Харкові російські дрони вбили п’ятьох людей. Серед них 12-річна дівчинка, яка разом зі своїми батьками вже ніколи не побачить світ;
- 4 квітня внаслідок ворожого ракетного удару в Кривому Розі загинули 18 людей, серед них дев’ятеро дітей.
Найщиріші співчуття родинам загиблих. Не пробачимо росії жодного вкраденого життя! — наголосив він.
Також про оголошення дня жалоби повідомив у своєму Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов.
На тлі останніх страшних трагедій завтра у Харкові буде оголошено день жалоби — в пам’ять про загиблих дітей та дорослих у нашому місті і в Кривому Розі, — зазначив він. — Горе не знає кордонів і може торкнутися кожного, особливо коли поруч — ворог, який зневажає людське життя.
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