Триденну жалобу оголосили на Харківщині за жертвами російських ударів

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На Харківщині оголосили триденну жалобу, фото: Олег Синєгубов
Триденну жалобу оголосили на Харківщині за жертвами російських ударівhttps://racurs.ua/ua/n205362-trydennu-jalobu-ogolosyly-na-harkivschyni-za-jertvamy-rosiyskyh-udariv.htmlРакурс
В Харківській області оголошено триденну жалобу за жертвами російських ударів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Синєгубов нагадав про російські злочини останніх днів:
- 3 квітня в Харкові російські дрони вбили п’ятьох людей. Серед них 12-річна дівчинка, яка разом зі своїми батьками вже ніколи не побачить світ;
- 4 квітня внаслідок ворожого ракетного удару в Кривому Розі загинули 18 людей, серед них дев’ятеро дітей.
Найщиріші співчуття родинам загиблих. Не пробачимо росії жодного вкраденого життя! — наголосив він.
Також про оголошення дня жалоби повідомив у своєму Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов.
На тлі останніх страшних трагедій завтра у Харкові буде оголошено день жалоби — в пам’ять про загиблих дітей та дорослих у нашому місті і в Кривому Розі, — зазначив він. — Горе не знає кордонів і може торкнутися кожного, особливо коли поруч — ворог, який зневажає людське життя.
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