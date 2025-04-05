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Ракурс
На Харківщині оголосили триденну жалобу, фото: Олег Синєгубов

Триденну жалобу оголосили на Харківщині за жертвами російських ударів

5 кві 2025, 21:28
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В Харківській області оголошено триденну жалобу за жертвами російських ударів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов нагадав про російські злочини останніх днів:

  • 3 квітня в Харкові російські дрони вбили п’ятьох людей. Серед них 12-річна дівчинка, яка разом зі своїми батьками вже ніколи не побачить світ;
  • 4 квітня внаслідок ворожого ракетного удару в Кривому Розі загинули 18 людей, серед них дев’ятеро дітей.

Найщиріші співчуття родинам загиблих. Не пробачимо росії жодного вкраденого життя! — наголосив він.

Також про оголошення дня жалоби повідомив у своєму Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов.

На тлі останніх страшних трагедій завтра у Харкові буде оголошено день жалоби — в пам’ять про загиблих дітей та дорослих у нашому місті і в Кривому Розі, — зазначив він. — Горе не знає кордонів і може торкнутися кожного, особливо коли поруч — ворог, який зневажає людське життя.

Джерело: Ракурс


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