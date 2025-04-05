Триденну жалобу оголосили на Харківщині за жертвами російських ударів

В Харківській області оголошено триденну жалобу за жертвами російських ударів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов нагадав про російські злочини останніх днів:

Також про оголошення дня жалоби повідомив у своєму Telegram-каналі мер Харкова Ігор Терехов.

На тлі останніх страшних трагедій завтра у Харкові буде оголошено день жалоби — в пам’ять про загиблих дітей та дорослих у нашому місті і в Кривому Розі, — зазначив він. — Горе не знає кордонів і може торкнутися кожного, особливо коли поруч — ворог, який зневажає людське життя.