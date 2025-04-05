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Ворог отримує відплату за ракетний удар по Кривому Рогу, скріншот відео
За дітей — українські військові мстять ворогу за удару по Кривому Рогу (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n205361-za-ditey-ukrayinski-viyskovi-mstyat-vorogu-za-udaru-po-kryvomu-rogu-video.htmlРакурс
Російська ракетна та масована дронова атаки по житлових кварталах та дитячих майданчиках Кривого Рогу, здійснена вчора, 4 квітня, забрала загалом 19 життів.
Дев’ять із загиблих — діти. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Ще 74 людини постраждали — від тримісячної дитини до людей похилого віку. З них 37 людей перебувають у лікарнях, зокрема двох дітей у вкрай тяжкому стані доставили до Дніпра до лікарні ім. Мечнікова.
Вілкул також опублікував отримані від захисників України відео, на котрих ворог отримує відплату за ракетний удар по Кривому Рогу.
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